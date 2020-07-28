Билеты на матч «Крылья Советов» - «Балтика» 2 августа на «Самара Арене»: цены, где купить

28 Июль 2020 2020-07-28T10:22:12+03:00

На «Самара Арену» по-прежнему пустят не больше 10% от общей вместимости. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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В Самаре начали продавать билеты на первый матч «Крыльев Советов» в этом сезоне. В рамках первого тура ФНЛ волжане примут на «Самара Арене» калининградскую «Балтику». Встреча пройдет 2 августа и начнется в 19:00 по местному времени. Стоят билеты от 150 рублей, купить их можно на сайте «Крыльев».

- Обращаем ваше внимание, что владельцы абонементов на сезон 2019-20, получившие билеты на игру «Крылья Советов» – «Сочи», смогут посетить матч с «Балтикой» по этим билетам. Болельщики, которые не обменяли свой абонемент на билет на игру с «Сочи», смогут обменять его на матч с «Балтикой». Обмен производится в клубных магазинах на стадионе «Металлург» (10:00 – 19:00) и в ТЦ «Сила Спорта» (10:00 – 20:00), - отметили в «КС».

Напомним, на стадионы по-прежнему пускают только 10% болельщиков от общей вместимости. Таким образом, игру «Крыльев» с «Балтикой» на «Самара Арене» смогут посмотреть чуть больше четырех тысяч зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU