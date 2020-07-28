2020-07-28T17:19:14+03:00
Общество

В самарском метро впервые за 32 года пустили новый поезд

Его закупили еще в марте, все это время проводили наладку нового поезда
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре появился новый поезд метроВ Самаре появился новый поезд метро
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В Самаре впервые за 32 года запустили новый поезд метрополитена. Четырехвагонный состав прибыл из Московской области еще в марте, но пандемия помешала быстро выпустить его в рейс. И вот все случилось: 28 июля поезд отправился в первую поездку и комфорт новых вагонов смогли оценить горожане, а также губернатор Дмитрий Азаров, который стал первым пассажиром состава.

Журналисты КП-Самара уже оценили новый поезд в марте: здесь более комфортные сидения в вагонах, система кондиционирования, в дверных проемах установлена система, предупреждающая зажатие людей. Также в поездке установлено лучшее освещение и система пожаротушения. Изменилась и панель управления - водителям пришлось осваивать ее с нуля.

- Управлять новым поездом- сплошное удовольствие: кабина более аэродинамичная, кресло оснащено пневморегулированием и вибропоглощением, - рассказал машинист Игорь Воронин губернатору.

Обновление автопарка метрополитена произошло благодаря правительству Самарской области, которое выделило средства на этот шаг. Дмитрий Азаров заверил, что до 2023 года в панах - обновление всего подвижного состава, то есть еще 42 вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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