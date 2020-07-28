В самарском метро впервые за 32 года пустили новый поезд
В Самаре впервые за 32 года запустили новый поезд метрополитена. Четырехвагонный состав прибыл из Московской области еще в марте, но пандемия помешала быстро выпустить его в рейс. И вот все случилось: 28 июля поезд отправился в первую поездку и комфорт новых вагонов смогли оценить горожане, а также губернатор Дмитрий Азаров, который стал первым пассажиром состава.
Журналисты КП-Самара уже оценили новый поезд в марте: здесь более комфортные сидения в вагонах, система кондиционирования, в дверных проемах установлена система, предупреждающая зажатие людей. Также в поездке установлено лучшее освещение и система пожаротушения. Изменилась и панель управления - водителям пришлось осваивать ее с нуля.
- Управлять новым поездом- сплошное удовольствие: кабина более аэродинамичная, кресло оснащено пневморегулированием и вибропоглощением, - рассказал машинист Игорь Воронин губернатору.
Обновление автопарка метрополитена произошло благодаря правительству Самарской области, которое выделило средства на этот шаг. Дмитрий Азаров заверил, что до 2023 года в панах - обновление всего подвижного состава, то есть еще 42 вагонов.
ИСТОЧНИК KP.RU