2020-07-28T18:56:57+03:00
Общество

Предпринимателям Самарской области расскажут, как запустить продающую онлайн-витрину без программиста

Онлайн-витрина — это электронный каталог, наглядно презентующий лучшие стороны ваших продуктов и услуг в интернете
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Илья — маркетолог компании Webasyst.Илья — маркетолог компании Webasyst.
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30 июля в рамках в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» состоится бесплатный обучающий вебинар «Запуск продающей онлайн-витрины без программиста»

Онлайн-витрина — это электронный каталог, наглядно презентующий лучшие стороны ваших продуктов и услуг в интернете. С его помощью можно легко повысить продажи определённых товаров, лояльность клиентов и узнаваемость продуктов. Ключевое отличие от обычного сайта -отсутствие возможности совершить покупку и оплатить товар непосредственно на странице.

30 июля на вебинаре, посвящённом запуску онлайн-витрины, Илья Леонов расскажет:

— Как быстро создать работающий магазин

— Что необходимо для старта, а что можно оставить на потом

— Какие настройки витрины помогут лучше представить товар

— Где найти покупателей

Илья — маркетолог компании Webasyst. В его багаже 15 лет опыта в рекламной индустрии: от реализации digital-промопроектов для компаний Philips, Herbalife и др. до запуска новых форматов аудиорекламы в потоковых on-demand сервисах.

Встреча будет полезна для стартапов, действующих предпринимателей, маркетологов и самозанятых

Мероприятие пройдет онлайн. Участие бесплатное. Важно зарегистрироваться по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

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