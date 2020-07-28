В Самарской области сняты новые коронавирусные ограничения
Сегодня было опубликовано постановление губернатора Самарской области, которое отменяет еще одно ограничение - касающееся массовых спортивных мероприятий.
Теперь в регионе официально разрешили проводить официальные всероссийские спортивные мероприятия, разумеется, при соблюдении мер предосторожности, которые ранее утвердил главный санитарный врач страны.
Постановление вступило в силу с момента своего опубликования, то есть с сегодняшнего дня.
Напомним, в последние дни в регионе стабильно снижается число новых выявленных фактов заболевания коронавирусом, сегодня, к примеру, оперштаб сообщил о 32 пациентах, которые попали в статистику за последние сутки.
Число выздоровевших жителей Самарской области, между тем, за последние дни увеличилось до рекордных 192 человек: 29 из них выписаны из стационаров. остальные 163 пациента лечились амбулаторно. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 4653 человек, общее число заболевших - 6729.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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