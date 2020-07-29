Власти Самары утвердили проект планировки застройки рядом с ЦУМом

29 Июль 2020 2020-07-29T18:58:52+03:00

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Мэрия Самары утвердила проект планировки застройки в границах улиц Ульяновской, Вилоновской, Буянова, Арцыбушевской. Там собираются построить высотки. Они появятся на месте ветхих домов.

На месте 36 домов построят семиэтажки, которые рассчитаны на 476 квартир. Кроме того, застройщик хочет возвести подземные гаражи на 481 парковочное место. Появятся рядом с ЦУМом и школа, рассчитанная на 130 учеников, и детский сад, способный принять 70 детей. Также два дошкольных учреждения поменьше хотят разместить на первых этажах двух высоток.

Согласно документам, застройка не затронет четыре дома, которые являются объектами культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU