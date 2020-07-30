2020-07-30T11:42:57+03:00
Спорт

Экс-вратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов может продолжить карьеру в «Торпедо»

Сообщается, что голкипер уже прошел медобследование в московском клубе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Конюхов покинул «Крылья» в мае этого года.Конюхов покинул «Крылья» в мае этого года.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов может продолжить карьеру в московском «Торпедо». Как сообщает matchtv.ru, 33-летний голкипер прошел медицинское обследование в команде.

Напомним, Евгений Конюхов выступал за «Крылья Советов» с 2014 по 2020 год. На его счету рекордная «сухая» серия в истории ФНЛ. Голкипер не пропускал голов в течение 1 448 минут. За «Торпедо» Конюхов уже выступал в 2013 и 2014 годах.

Черно-белые станут соперниками «КС» в этом сезоне ФНЛ. Друг с другом команды сыграют 1 ноября и 28 апреля. А начнут сезон самарцы домашним матчем с калининградской «Балтикой» 2 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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