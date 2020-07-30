2020-07-30T16:31:32+03:00
Общество

В Самаре Некрасовскую не откроют для проезда

Ограничения продлили до 3 августа
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Вот так будет ездить шестой троллейбусВот так будет ездить шестой троллейбус
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В Самаре продолжают ремонтировать теплотрассу на улице Некрасовская. Работы по техническому перевооружению в самом разгаре, поэтому ограничение проезда продлевается до 3 августа 2020 года. Закрыты перекресток с улицей Молодогвардейская, участок от Галактионовской до Молодогвардейской, а также участки в районе перекрестка Красноармейской и Галактионовской, Самарской и Галактионовской.

Троллейбусы 6 маршрута в результате будут ходить по скорректированной схеме и Некрасовскую объезжать.

Городские власти просят с пониманием отнестись к необходимости ремонта теплотрассы и заблаговременно планировать свои поездки в зоне ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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