В Самаре Некрасовскую не откроют для проезда

30 Июль 2020 2020-07-30T16:31:32+03:00

Вот так будет ездить шестой троллейбус

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В Самаре продолжают ремонтировать теплотрассу на улице Некрасовская. Работы по техническому перевооружению в самом разгаре, поэтому ограничение проезда продлевается до 3 августа 2020 года. Закрыты перекресток с улицей Молодогвардейская, участок от Галактионовской до Молодогвардейской, а также участки в районе перекрестка Красноармейской и Галактионовской, Самарской и Галактионовской.

Троллейбусы 6 маршрута в результате будут ходить по скорректированной схеме и Некрасовскую объезжать.

Городские власти просят с пониманием отнестись к необходимости ремонта теплотрассы и заблаговременно планировать свои поездки в зоне ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU