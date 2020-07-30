В Самаре Некрасовскую не откроют для проезда
В Самаре продолжают ремонтировать теплотрассу на улице Некрасовская. Работы по техническому перевооружению в самом разгаре, поэтому ограничение проезда продлевается до 3 августа 2020 года. Закрыты перекресток с улицей Молодогвардейская, участок от Галактионовской до Молодогвардейской, а также участки в районе перекрестка Красноармейской и Галактионовской, Самарской и Галактионовской.
Троллейбусы 6 маршрута в результате будут ходить по скорректированной схеме и Некрасовскую объезжать.
Городские власти просят с пониманием отнестись к необходимости ремонта теплотрассы и заблаговременно планировать свои поездки в зоне ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU