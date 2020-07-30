"Синяя птица" может дать юбилейный концерт в Самаре

30 Июль 2020 2020-07-30T16:50:23+03:00

Группа во время пандемии столкнулась с серьезными проблемами и обратилась за помощью к депутат Александру Хинштейну

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Артисты группы "Синяя птица" побывали на личном приеме у Александра Хинштейна. За помощью их заставили обратиться финансовые проблемы. В период пандемии концерты группы были отменены и коллектив оказался без средств к существованию. Также ВИА выиграли все суды с другими группами за незаконное выступление под торговой маркой но финансовые издержки пока музыкантам не вернули.

Художественный руководитель группы Алексей Комаров пришел не только с жалобами, но и с предложениями: провести тур по Самарской области и выступить с юбилейным концертом в областной столице.

- Самарская область по праву может гордиться тем, что одна из самых культовых групп советского времени, чьи песни навсегда вошли в золотой фонд нашей эстрады — именно с территории волжских берегов. Вместе с местной властью будем находить для группы пути выхода из сложной финансовой ситуации, связанной с пандемией, - отметил депутат.

Он пообещал вместе с судебными приставами найти способы скорее вернуть деньги группе, а таккже вместе с местной властью поискать площадку для юбилейного концерта в нестандартном формате.

Напомним, что именно в Куйбышеве группа выпустилав 1975 году свою первую пластинку, на которой появилась и песня "Клен". А 22 февраля 1976 года считается официальным днем рождения группы, когда в Тольятти состоялся их первый концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU