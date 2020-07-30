"Синяя птица" может дать юбилейный концерт в Самаре
Артисты группы "Синяя птица" побывали на личном приеме у Александра Хинштейна. За помощью их заставили обратиться финансовые проблемы. В период пандемии концерты группы были отменены и коллектив оказался без средств к существованию. Также ВИА выиграли все суды с другими группами за незаконное выступление под торговой маркой но финансовые издержки пока музыкантам не вернули.
Художественный руководитель группы Алексей Комаров пришел не только с жалобами, но и с предложениями: провести тур по Самарской области и выступить с юбилейным концертом в областной столице.
- Самарская область по праву может гордиться тем, что одна из самых культовых групп советского времени, чьи песни навсегда вошли в золотой фонд нашей эстрады — именно с территории волжских берегов. Вместе с местной властью будем находить для группы пути выхода из сложной финансовой ситуации, связанной с пандемией, - отметил депутат.
Он пообещал вместе с судебными приставами найти способы скорее вернуть деньги группе, а таккже вместе с местной властью поискать площадку для юбилейного концерта в нестандартном формате.
Напомним, что именно в Куйбышеве группа выпустилав 1975 году свою первую пластинку, на которой появилась и песня "Клен". А 22 февраля 1976 года считается официальным днем рождения группы, когда в Тольятти состоялся их первый концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU