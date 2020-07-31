В Самарской области от коронавируса вылечились еще 132 пациента

31 Июль 2020 2020-07-31T13:38:44+03:00

Общее число выздоровевших в регионе по данным на 31 июля 2020 года составляет 4980 человек

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В Самарской области с каждым днем растет не только число заболевших COVID-19, но и тех, кто смог победить инфекцию. Число выздоровевших в регионе приближается к пяти тысячам человек — 4980. По данным на пятницу, 31 июля, в губернии закончили лечение еще 132 жителя.

- 55 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжской ЦРБ, 77 человек завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинеле, Октябрьске, Новокуйбышевске, а также в Сызранском, Ставропольском и Волжском районах, - сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с COVID-19.

За сутки в Самарской области провели 3998 исследований на КВИ, в общей сложности — 424 897. Под меднаблюдением остаются 288 человек.

Напомним, что за последние сутки в регионе выявили 43 новых пациента с коронавирусом — это немного больше, чем в предыдущие дни. Всего в Самарской области заболели 6840 жителей. 89 пациентов, к сожалению, скончались. Последними жертвами COVID-19 стали двое мужчин. У них был проблемы с сердечно-сосудистой системой.

ИСТОЧНИК KP.RU