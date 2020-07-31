2020-07-31T13:38:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области от коронавируса вылечились еще 132 пациента

Общее число выздоровевших в регионе по данным на 31 июля 2020 года составляет 4980 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Количество выздоровевших пациентов в регионе приближается к пяти тысячамКоличество выздоровевших пациентов в регионе приближается к пяти тысячамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области с каждым днем растет не только число заболевших COVID-19, но и тех, кто смог победить инфекцию. Число выздоровевших в регионе приближается к пяти тысячам человек — 4980. По данным на пятницу, 31 июля, в губернии закончили лечение еще 132 жителя.

- 55 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжской ЦРБ, 77 человек завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинеле, Октябрьске, Новокуйбышевске, а также в Сызранском, Ставропольском и Волжском районах, - сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с COVID-19.

За сутки в Самарской области провели 3998 исследований на КВИ, в общей сложности — 424 897. Под меднаблюдением остаются 288 человек.

Напомним, что за последние сутки в регионе выявили 43 новых пациента с коронавирусом — это немного больше, чем в предыдущие дни. Всего в Самарской области заболели 6840 жителей. 89 пациентов, к сожалению, скончались. Последними жертвами COVID-19 стали двое мужчин. У них был проблемы с сердечно-сосудистой системой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области предложили устанавливать возле новых ЖК бункеры для строительного мусора
Самарским предпринимателям окажут помощь в размещении продукции на маркетплейсах
В Самарской области 18-летний водитель без прав опрокинулся на легковушке в кювет и погиб
"Крылья Советов" поддержали фаната, которого отлучили от футбола из-за снятой маски
«Крылья Советов» назвали игроков, которые покинули команду перед матчем с «Балтикой»
В самарском парке Гагарина деревья закатали в асфальт
В Самаре цирк отремонтируют, чтобы он был не хуже нового Дворца спорта
В Самарской области от коронавируса вылечились еще 132 пациента
В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 63
В Самаре обсудили стратегию развития Промышленного района
Стало известно, кто умер от коронавируса в Самарской области 31 июля
Как и где заразились коронавирусом еще 43 жителя Самарской области
В Самаре отменили «Метафест - 2020»
На речной переправе «Самара — Рождествено» увеличат число рейсов
«Торпедо» объявило о подписании экс-вратаря «Крыльев Советов» Евгения Конюхова
В Тольятти парень с друзьями устроил гонки на угнанной машине и размахивал ножом перед полицейским
43 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 31 июля
Экс-форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев номинирован на звание лучшего игрока сезона РПЛ
ГТРК "Самара" стала триумфатором престижного конкурса "Мир Права"
В Похвистнево снесли незаконный сарай во дворе многоквартирного дома
Небо упало на землю: в пятницу Самару накрыло ливнем с громовыми раскатами
В Самаре автомобиль после ДТП снес бетонный столб