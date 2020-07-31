В Самаре перенесут деньги на социальных транспортных картах с июля на август
Департамент транспорта Самары объявил о том, что деньги, которые есть на социальных транспортных картах горожан, перенесут с июля на август. Но не у всех, а только у тех самарцев, кто так и не воспользовался картой в июле.
- В регионе действуют меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые рекомендуется соблюдать. В связи с этим с 1 до 10 августа доступен перенос денежных средств по социальным картам в автоматическом режиме, при условии, если за июль не было совершено ни одной поездки, - говорится в сообщении в официальном твиттере департамента транспорта.
Таким образом, деньги на август перенесут автоматически.
Ранее таким же способом средства переносили с мая на июнь и с июня на июль.
ИСТОЧНИК KP.RU