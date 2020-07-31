2020-07-31T16:13:03+03:00
Общество

В Самаре перенесут деньги на социальных транспортных картах с июля на август

Но только при условии, что в июле карту не использовали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Деньги обещают перевести автоматически.Деньги обещают перевести автоматически.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент транспорта Самары объявил о том, что деньги, которые есть на социальных транспортных картах горожан, перенесут с июля на август. Но не у всех, а только у тех самарцев, кто так и не воспользовался картой в июле.

- В регионе действуют меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые рекомендуется соблюдать. В связи с этим с 1 до 10 августа доступен перенос денежных средств по социальным картам в автоматическом режиме, при условии, если за июль не было совершено ни одной поездки, - говорится в сообщении в официальном твиттере департамента транспорта.

Таким образом, деньги на август перенесут автоматически.

Ранее таким же способом средства переносили с мая на июнь и с июня на июль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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