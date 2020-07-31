2020-07-31T18:00:04+03:00
Общество

Как доехать до "Самара Арены" в день матча "Крылья Советов" - "Балтика"

Появилось расписание транспорта в футбольный день
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре пройдет футбольный матч, раньше чем у других городовВ Самаре пройдет футбольный матч, раньше чем у других городов
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Второго августа в Самаре начинается футбольный сезон. Пока команды РПЛ отдыхают и собираются с силами, а их фанаты скучают без футбола, самарские болельщики могут насладиться игрой сполна. В 19.00 на "Самара Арене" начнется матч, которого в областной столице не видели уже два года: в гости к "Крыльям Советов" приедет "Балтика".

Запастись билетами самые преданные фанаты уже успели: они стоили лишь 150 рублей. Добраться до стадиона смогут все. По-прежнему будут работать трамвайные маршруты №№ 5, 11, 12 и 25. Все они идут до Самара Арены. Также до стадиона можно будет добраться на личном транспорте: будут работать бесплатные Северная и Восточная парковки.

После матча последний трамвай уедет в 22.11, так что после - надеемся - победы над "Балтикой", фанаты смогут сполна насладиться прогулкой и празднованием.

Также до стадиона идут автобусы №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205 и 298. Автобус 295 идет до Агропарка. После игры автобусы №№ 1, 47, 50, 51, 67 подадут на ул. 8-й проезд напротив Восточной парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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