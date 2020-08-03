Игорь Осинькин о новых «Крыльях»: «Знакомиться друг с другом начали фактически на первой игре»

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:05:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итоги первой игры команды в первом туре ФНЛ с «Балтикой», которая закончилась ничейным результатом. Он отметил, что у игроков было очень мало времени, чтобы понять друг друга.

- Мы работали 5-6 дней и все это время в основном занимала бумажная работа. Нам очень не хватило 1-3 дней, чтобы побольше поговорить непосредственно о футболе. В этой игре была определенная скорость движения мяча, принципы игры, которые будут обязательно, но пока мы к ним не совсем готовы. Моменты, связанные со стилем, с тем, как действовать в той или иной ситуации, мы трактуем по разному. Нам нужно лучше друг друга понять, чтобы выстроить игру в различных ситуациях. Игра была, один-два шага прибавить в сыгранность и у нас будет очень хорошая команда, - поделился своими впечатлениями Игорь Осинькин.

Также он подчеркнул, что футболисты «Крыльев» много играли с маленькими перерывами, игроки «Чертаново» же закончили свой чемпионат еще в марте. И подошли к игре с «Балтикой» все в разных кондициях.

- Очень много было неравенства, сомнений. Мы фактически во время игры начали знакомиться друг с другом, - отметил Игорь Осинькин. Он подчеркнул что «Балтика» - команда с хорошим тактическим мастерством и обыграть ее может команда с большим взаимопониманием.

- 4-5 моментов, которые у нас были, были острее. Мы обязаны были побеждать, но футбольный бог посчитал, что нам нужно еще поработать, чтобы победу в таких матчах заслужить, - уточнил тренер.

По словам Игоря Осинькина окончательный состав на сезон так и не определен. Сейчас к игрокам, которые выходят за «Крылья», есть интерес клубов РПЛ, и многие из них попросили время, чтобы разобраться со всеми вопросами. Между чемпионатами была лишь неделя свободного времени, и это уникальная ситуация, которая потребовала переосмысления.

Пресс-конференция Игоря Осинькина после матча с «Балтикой».После матча с «Балтикой» главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU