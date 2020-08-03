В Самарской области на пикет за открытие кинотеатров вышли кресла

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:59:44+03:00

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В Самарской области сотрудники кинотеатров решили устроить #кинопикет с просьбой дать им возможность начать работу. Они отмечают, что в большинстве регионов страны такое решение принято и зрителей в кинозалы ждут уже с 1 августа.

- Именно к этой дате многие федеральные СМИ, кинозвезды и популярные блогеры проводят масштабную рекламную кампанию #идемвкино, цель которой привлечь зрителей во вновь открывшиеся кинотеатры, - пишут представители кинотеатров.

Привлечь внимание к проблеме в регионе решили ярким флешмобом. В Тольятти на онлайн-пикет вышло кресло, которое поместили на картинку на фоне кинотеатров. В самарском кинотеатре «Вертикаль» также отметили, что готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора, и просят дать заведениям возможность открыться, ведь каждый день без работы сейчас для них - это путь к закрытию.

Сами жители тоже отмечают, что готовы ходить в кино даже в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU