В Самаре под машину попал 88-летний дедушка
В Самаре вечером 2 августа в ДТП пострадал пожилой мужчина. 88-летний пенсионер переходил дорогу на улице Сергея Лазо по нерегулируемому пешеходному переходу. По этой улице двигался 63-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Нива». Он не успел затормозить или не рассмотрел помеху - в любом случае, он сбил пешехода.
88-летний мужчина, по данным ГУ МВД РФ по Самарской области, получил телесные повреждения. Его с места ДТП забрала скорая помощь и отвезла в больницу.
Полицейские проводят расследование по факту ДТП, им предстоит выяснить, что произошло и кто виноват.
ИСТОЧНИК KP.RU