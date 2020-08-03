В Самаре под машину попал 88-летний дедушка

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:40:33+03:00

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В Самаре вечером 2 августа в ДТП пострадал пожилой мужчина. 88-летний пенсионер переходил дорогу на улице Сергея Лазо по нерегулируемому пешеходному переходу. По этой улице двигался 63-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Нива». Он не успел затормозить или не рассмотрел помеху - в любом случае, он сбил пешехода.

88-летний мужчина, по данным ГУ МВД РФ по Самарской области, получил телесные повреждения. Его с места ДТП забрала скорая помощь и отвезла в больницу.

Полицейские проводят расследование по факту ДТП, им предстоит выяснить, что произошло и кто виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU