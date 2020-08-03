Житель Самары признан виновным в покушении на мошенничество

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:20:45+03:00

Самарцу придется провести один год в колонии-поселении Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Доказательства, собранные следственным отделом по Промышленному району Самары Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, признаны судом достаточно весомыми для вынесения приговора Этибару Новрузову. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Суд установил, что 27 ноября 2019 года Новрузов, находясь в салоне автомобиля на парковке около торгового центра в Промышленном районе, обманом получил от гражданина 60 тысяч рублей. Деньги мошенник обещал передать районной администрации за общее покровительство и непроведение проверок розничных точек продаж. При этом Новрузов такими возможностями не обладал.

Приговором суда Новрузову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Отбывать его мужчина будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU