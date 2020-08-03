В Исаклинском районе в кювете умер водитель из Ханты-Мансийска

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:43:26+03:00

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ДТП со смертельным исходом случилось в Исаклинском районе в 13.50 в воскресенье, 2 августа. 63-летний водитель ехал на своем автомобиле Toyota RAV4 по трассе М-5 Урал в сторону Уфы. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на «встречку». После этого машина вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате аварии скончался сам водитель - в больнице, куда был доставлен бригадой скорой помощи. Еще двое пассажиров также оказались в больнице: это мужчина 64-х лет и женщина 83-х лет.

Сейчас в деталях аварии разбирается полиция. Как сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU