2020-08-03T09:40:10+03:00
Общество

ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве

Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство выпускников вуза
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В Тольятти вуз и предприятие будут развивать сотрудничествоВ Тольятти вуз и предприятие будут развивать сотрудничество
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Опорный Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и предприятие «Тольяттикаучук» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Здесь будут совместно заниматься научной и научно-технической деятельностью, готовить специалистов предприятия и помогать выпускникам с трудоустройством.

- — Наше сотрудничество с Тольяттинским госуниверситетом продолжается уже не первый год. Это касается и подготовки кадров, и привлечения специалистов вузов в рамках реализации различных производственных проектов, а также оказания поддержки со стороны предприятия в части оснащения материально-технической базы университета, - отметил генеральный директор «Тольяттикаучук» Юрий Морозов.

Сегодня ключевой задачей для бизнеса становится подготовка молодых сотрудников, способных профессионально управлять современным оборудованием и предлагать инновационные решения с использованием IT-инфраструктуры. Сотрудничество ТГУ и «Тольяттикаучук» в этом направлении предусматривает обучение специалистов для предприятия по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также прохождение студентами производственной и преддипломной практики на производстве. Уже сейчас в ТГУ ежегодно образовательные программы актуализируются под потребности предприятия. Для усиления теоретической подготовки и практико-ориентированного обучения студентов «Тольяттикаучук» закупил химическое оборудование для оснащения лаборатории органической химии ТГУ.

- С «Тольяттикаучук» мы взаимодействуем более 50 лет. Ежегодно десятки выпускников опорного ТГУ трудоустраиваются на предприятие, причем работают они не только непосредственно в химических лабораториях и на производстве, но и в сфере охраны труда, в экономической службе. Сегодня на заводе трудится около 350 выпускников Тольяттинского госуниверситета. Специалисты «Тольяттикаучук» входят в профессиональные советы института химии и энергетики, института инженерной и экологической безопасности ТГУ, — рассказал ректор опорного ТГУ Михаил Криштал.

Помимо взаимодействия в части подготовки специалистов, предприятие и университет планируют развивать сотрудничество в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Речь идёт о технологии очистки сточных вод и создании технологии очистки отработанного ила для его повторного использования, повышения стабильности работы катализаторов, проведение испытаний металлических изделий, оборудования и других проектах.

Таким образом, подписанное соглашение будет способствовать решению вопросов адаптации студентов к корпоративной и производственной культуре предприятия, развития востребованных универсальных компетенций спец, погружения в специфику деятельности предприятия, а также объединению интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов университета и предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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