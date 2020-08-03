3 Авг. 2020 2020-08-03T09:46:52+03:00

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В Самарской области пройдет многодневная спортивно-туристская гонка «Тур по Краю» («Le tour de region») 2020. Она запланирована на 7-9 августа и пройдет в Богатовском, Борском и Кинель-Черкасском районах.

- 7 августа запланирован старт в велокатегории «Туризм Профи», 8 августа – в велокатегориях «Туризм Любители» и «Спорт», 9 августа – в автокатегориях «Дельта», «Омега» и «Сигма», - рассказали организаторы. – Все участники на старте получат список сел и деревень с указанием контрольных пунктов. Спортсмены должны будут проложить маршрут, сфотографироваться на фоне указанных памятников и доехать первым до финиша.

Все подробности гонки можно узнать в паблике «Тур по Краю» Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU