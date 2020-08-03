В Самаре жители и компании должны за воду более 2 млрд рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:54:43+03:00

Больше всего долги у жителей на прямых договорах

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РКС-Самара рассказала, сколько денег должны за воду жители и предприятия города. По данным компании, эта цифра преодолела психологический порог в 2 млрд рублей. Полмиллиона рублей должны управляющие компании и ТСЖ, жители на прямых договорах - более миллиона рублей. Долги бюджетных организаций составляют 13 млн рублей.

- За полгода долги выросли на 270 миллионов рублей, все дело в том, что нас сильно ограничили в одобренных законом мерах по сбору дебиторки, - рассказали в компании.

РКС -Самара напоминает, что от своевременной оплаты зависит многие: например, возможность выполнить ремонт на сетях систем водоснабжения, качество воды. В этом году компания собиралась вложить около 1,5 млрд рублей в капитальные ремонты, но сейчас долги могут повлиять на проведение ремонтной кампании.

- Мы сделаем все возможное, чтобы не подвести абонентов, и надеемся на такое же ответное понимание, - отметили в РКС-Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU