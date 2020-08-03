Сборная Самарской области стала первой на чемпионате России по пляжному регби

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:57:21+03:00

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С 1 по 2 августа в Центре пляжных видов спорта «Динамо» состоялся чемпионат России по регби-пляжному. В мужском турнире победу одержала сборная Самарской области, обыгравшая в финале казанскую «Энергию» со счетом 8:6. Таким образом, самарская команда стала чемпионом страны.

Третье место заняли участники московского «Динамо», оказавшиеся сильнее «Витязя» из Перми со счетом 6:5, сообщает пресс-службе Федерации регби России.

В финале женского турнира «Зилант» из Казани обыграл московское «Торпедо-Трудовые резервы» со счетом 6:5. Бронза — у ЦСКА-2, обыгравшего в матче за 3 место «Славу» со счетом 6:3.

ИСТОЧНИК KP.RU