2020-08-03T10:17:11+03:00
Спорт

Анастасия Павлюченкова стала победительницей теннисного турнира в Ницце

В финале 29-летняя Павлюченкова обыграла француженку Ализе Корне
Галина Костогрызова
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Фото: из инстаграма Анастасии ПавлюченковойФото: из инстаграма Анастасии ПавлюченковойФото: Instagram.com
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова одержала победу в женском турнире Ultimate Tennis Showdown, который проходил в Ницце.

В финальной встрече 29-летняя россиянка оказалась сильнее представительницы Франции Ализы Корне. Самарская спортсменка обошла ее со счетом 3:2, - пишет sportbox.ru.

Ultimate Tennis Showdown проходил по экспериментальным правилам. Матч состоял из четырех четвертей по 10 минут и решающего раунда в случае равного счета, в котором побеждал тот, кто первым возьмет два очка подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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