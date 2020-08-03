Анастасия Павлюченкова стала победительницей теннисного турнира в Ницце
В финале 29-летняя Павлюченкова обыграла француженку Ализе Корне
Фото: из инстаграма Анастасии ПавлюченковойФото: Instagram.com
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова одержала победу в женском турнире Ultimate Tennis Showdown, который проходил в Ницце.
В финальной встрече 29-летняя россиянка оказалась сильнее представительницы Франции Ализы Корне. Самарская спортсменка обошла ее со счетом 3:2, - пишет sportbox.ru.
Ultimate Tennis Showdown проходил по экспериментальным правилам. Матч состоял из четырех четвертей по 10 минут и решающего раунда в случае равного счета, в котором побеждал тот, кто первым возьмет два очка подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU