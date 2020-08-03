2020-08-03T10:23:39+03:00
Новости компаний

В Самарской области появился первый «умный» коттеджный поселок

Жилые комплексы отдали под управление единой платформы
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Компания МТС «оцифровала» коттеджный поселок «Моя Ильинка»Компания МТС «оцифровала» коттеджный поселок «Моя Ильинка»
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Компания МТС «оцифровала» коттеджный поселок «Моя Ильинка». Внедрение единой платформы по управлению жилыми комплексами позволяет упростить сервисное обслуживание коттеджей, автоматизирует оплату коммунальных услуг и делает коммуникации между жителями и администрацией поселка более эффективными. Технологическое решение для коттеджного поселка «Моя Ильинка» разработано на базе облачного цифрового сервиса МТС Vdome.

Цифровое решение МТС для «умного поселка» представляет собой общую систему администрирования жилого комплекса и мобильное приложение для жителей. На пилотном этапе проекта, включающем «оцифровку» 130 коттеджей КП «Моя Ильинка», жители смогут получать свежие новости и регулярные отчеты о событиях в поселке, оплачивать счета и отправлять через приложение показания счетчиков. Также в сервисе предусмотрена возможность подачи заявок на вызов мастеров в режиме онлайн и организации пропускной системы. В приложении есть встроенный чат с представителями администрации сервисной компании «Ильинка», что удобно в первую очередь владельцам коттеджей, которые не проживают в поселке постоянно и дистанционно решают вопросы, связанные с обслуживанием и безопасностью жилья. На следующих этапах развития проекта предусмотрено внедрение системы интеллектуального видеонаблюдения и автоматическая передача показаний счетчиков с помощью технологии интернета вещей.

«Моя Ильинка» - коттеджный поселок премиум-класса, и мы всегда стараемся обеспечить нашим жильцам максимальный уровень комфорта. Сервис МТС позволяет экономить время, делает более прозрачной систему предоставления и оплаты коммунальных услуг, а главное – сокращает дистанцию между жителями и администрацией поселка, налаживая обратную связь и помогая нам делать жизнь в поселке еще более удобной и безопасной», - отметил руководитель проекта «Моя Ильинка» Ярослав Сыров.

«Сфера недвижимости в последнее время является одним из лидеров по востребованности цифровых продуктов. Покупателей интересует уже не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и наличие в домах счетчиков с возможностью дистанционной передачи показаний, видеонаблюдение на территории, умные парковки со шлагбаумом, пропускающие только жителей конкретного подъезда, и другие элементы «умного дома». Самарская область традиционно входит в топ инновационных регионов России, у нас уже успешно внедрены отдельные элементы «умного города», например, цифровое управление вывозом ТКО. Не сомневаюсь, что и «умный коттеджный поселок» будет по достоинству оценен жителями и потенциальными покупателями жилья», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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