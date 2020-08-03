Жители Самары не смогут пополнять проездные наличными

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:54:00+03:00

Пополнить карту можно будет в отделении банка или безналичным способом через интернет

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С 3 августа 2020 года жители Самары не смогут пополнить транспортные карты с помощью наличных. Речь идет об офисах «Объединенной транспортной карты».

На официальном сайте компании в Самаре опубликовано сообщение, предупреждающее о приостановлении приема наличных средств по всем видам карт, кроме социальных, по независящим от оператора причинам.

Пополнить карту можно будет во всех пунктах пополнения, указанных на официальном сайте s-otk.ru. По всем вопросам можно звонить по телефону 8-800-700-74-99 в рабочее время. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU