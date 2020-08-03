Коронавирус в Самарской области убил трех человек и «подкосил» еще 45 пациентов

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:36:49+03:00

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Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом в Самарской области за последние сутки по состоянию на 3 августа 2020 года. В списке прибавились еще 45 новых пациентов. Общее число зараженных с начала пандемии составило 6975 человек. Выздоровели больше половины - уже больше пяти тысяч человек.

К сожалению, 3 августа жертв коронавируса стало больше: скончались еще три человека, немного позже оперативный штаб расскажет, что именно с ними произошло и кто же умер. Всего же умерли 94 человека с начала пандемии.

Напомним, что в целом сейчас ситуация с коронавирусом в Самарской области одна из самых стабильных. Правда, число зараженных снова подросло, до этого оно колебалось в районе тридцати.

ИСТОЧНИК KP.RU