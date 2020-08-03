В Самарской области в конце года запустят производство электромобилей

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:30:47+03:00

Первый российский электромобиль будут серийно выпускать в Тольятти / Фото: ZETTA AUTO Фото: vk.com

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Выпуск первого российского электромобиля Zetta должен начаться в Тольятти в конце этого года.

«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены, и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — говорит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Также министр не исключил возможности экспорта Zetta. При этом он отметил, что на срок начала производства повлияла пандемия коронавируса. На данный момент уже собраны предсерийные образцы автомобилей. Вопрос о выделении дополнительных средств на производство электромобилей будет рассмотрен в конце августа.

Zetta - первый российский электромобиль, который будут серийно выпускать в Тольятти. Он представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара - 120 км/ч. Стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU