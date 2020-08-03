В Самаре на Губанова загорелся Toyota Land Cruiser Prado
Утром в понедельник, 3 августа, в Самаре на улице Губанова произошло ЧП. Там, по предварительным данным, загорелся японский автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Фото и видео с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.
На видео видно, что автомобиль стоит на парковке, но внезапно из-под капота начинает идти дым. Сразу после этого внедорожник вспыхнул. Рядом с полыхающим авто стояла «Лада Калина». Огонь мог в любой момент перекинуться и на нее. Однако водитель отечественной легковушки быстро среагировал и покинул огнеопасное место.
Для ликвидации возгорания на место приехали 2 пожарные машины. Информации о пострадавших нет. Причина возгорания пока не известна.
В Самаре на Губанова горел внедорожник 3.08.2020.Видео: Юлия Назарова / Подслушано Самара
ИСТОЧНИК KP.RU