Билеты на матч «Акрон» - «Шинник» 8 августа на «Самара Арене»: цены, где купить

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:35:04+03:00

Встреча начнется в 16.00 по местному времени. Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Открыта предварительная продажа билетов на матч «Акрон» - «Шинник», который пройдет 8 августа на стадионе «Самара Арена»

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Первый в своей истории домашний матч в ФНЛ тольяттинский «Акрон» проведет на стадионе «Самара Арена». Игра запланирована на субботу, 8 августа, и начнется в 16.00 по местному времени. Клуб уже начал продажу билетов. Стоят они – 150 рублей. Купить их можно онлайн.

Для тольяттинских болельщиков «Акрон» подготовил автобус, который привезет фанатов к «Самара Арене» и отвезет обратно.

- Клуб организует доставку 50 болельщиков, которые первыми отправят на почту fanclub@fcakron.ru следующие данные: ФИО, email, телефон и фото купленного электронного билета на матч, - уточнили в «Акроне».

Напомним, на игру смогут попасть чуть больше четырех тысяч болельщиков – 10% от вместимости «Самара Арены».

Планируется, что остальные игры ФНЛ «Акрон» проведет в Жигулевске на стадионе «Кристалл». Там команда будет играть домашние встречи до тех пор, пока не сможет переехать в Тольятти. В планах «Акрона» построить на месте стадиона «Торпедо» современную арену.

ИСТОЧНИК KP.RU