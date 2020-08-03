Билеты на матч «Акрон» - «Шинник» 8 августа на «Самара Арене»: цены, где купить
Первый в своей истории домашний матч в ФНЛ тольяттинский «Акрон» проведет на стадионе «Самара Арена». Игра запланирована на субботу, 8 августа, и начнется в 16.00 по местному времени. Клуб уже начал продажу билетов. Стоят они – 150 рублей. Купить их можно онлайн.
Для тольяттинских болельщиков «Акрон» подготовил автобус, который привезет фанатов к «Самара Арене» и отвезет обратно.
- Клуб организует доставку 50 болельщиков, которые первыми отправят на почту fanclub@fcakron.ru следующие данные: ФИО, email, телефон и фото купленного электронного билета на матч, - уточнили в «Акроне».
Напомним, на игру смогут попасть чуть больше четырех тысяч болельщиков – 10% от вместимости «Самара Арены».
Планируется, что остальные игры ФНЛ «Акрон» проведет в Жигулевске на стадионе «Кристалл». Там команда будет играть домашние встречи до тех пор, пока не сможет переехать в Тольятти. В планах «Акрона» построить на месте стадиона «Торпедо» современную арену.
ИСТОЧНИК KP.RU