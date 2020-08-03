В полиции назвали предполагаемого виновника ДТП с 5 погибшими в Самарской области
Полицейские рассказали подробности ДТП со смертельным исходом, которое произошло днем в воскресенье, 2 августа, в Безенчукском районе. Напомним, там столкнулись Lada Vesta и BMW. Погибли пять человек, в том числе двое детей.
- По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Лада Веста», двигался в сторону дороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград». Он выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с BMW, которым управлял 25-летний молодой человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате столкновения погибли пять человек: водитель и три пассажира автомобиля «Лада Веста» и пассажир автомобиля «BMW». Выжил только водитель иномарки. Он сейчас в больнице.
На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU