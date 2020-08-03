Павел Покровский: «Депутаты Госдумы РФ показали эффективную и слаженную работу за время весенней сессии»

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:32:22+03:00

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Депутаты Госдумы РФ подвели итоги весенней сессии 2020 года. За это время они рассмотрели 621 законопроект и приняли 312 законов.

Так, депутаты одобрили или уже внесли следующие изменения: запрет на списание 10-тысячных выплат на детей за долги; рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, малого и среднего бизнеса; поправки в ТК РФ об удаленной работе; продление действия программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией; использование маткапитала при покупке жилья с помощью экскроу-счетов; законопроект о гарантиях прав молодых семей на жилище; законопроект о дистанционной продаже лекарств; законопроект на ограничение комиссии аптечных сетей. Активное участие в разработке этих инициатив приняли члены партий «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».

По словам заместителя председателя Общественной палаты Самарской области Павла Покровского, работа фракций Госдумы в эту весеннюю сессию была слаженной, эффективной и успешно реализованной.

- Принятый пакет экстренных мер поддержки жителей страны в связи с пандемией снял напряжение в обществе, продемонстрировал эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Правительством. Жители регионов смогли обращаться к своим депутатам, транслируя проблемы и чаяния, большинство из которых были успешно решены на законодательном уровне, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ по Самарской области Павел Покровский.

ИСТОЧНИК KP.RU