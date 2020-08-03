Фестиваль «Жигулевская вишня» в 2020 году пройдет в онлайн-формате

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:42:21+03:00

Фестиваль "Жигулевская вишня" в 2020 году в селе Ширяево не состоится. Фото: Яков КНЯЗЕВ

Фестиваль народных традиций, который каждый год в августе собирает сотни зрителей в селе Ширяево, в этом году проходит в онлайн-режиме

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Фестиваль «Жигулевская вишня» в 2020 году решением оргкомитета было решено перенести в интернет-пространство. Причина - сложная эпидемическая обстановка из-за коронавируса. Совсем отменять гастрономический праздник не стали. Решили провести конкурсы: на лучший рецепт вишневого пирога, исполнительского мастерства и костюмов, в онлайн-режиме. Поучаствовать в них могут все желающие, достаточно зайти в официальную группу «Жигулевской вишни» ВКонтакте и ознакомиться с положениями о конкурсах.

Например, Чтобы принять участие в гастрономическом конкурсе на лучший пирог с вишневой начинкой или в конкурсе костюмов на «вишневую» тему, нужно прислать фото до 5 августа. Победителям конкурсов обещают дипломы и призы.

Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой летом 2020 года в онлайн-формате прошел Грушинский фестиваль. «Рок над Волгой», «Барабаны мира» и «Метафест» перенесли на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU