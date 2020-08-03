2020-08-03T12:50:22+03:00
Общество

Обещал "порешать вопрос" с прокуратурой: жителя Тольятти осудили за мошенничество

Он уверял всех, что сможет сделать так, чтобы "нужного человека" не привлекали к уголовной ответственности
Александра БУДАЕВА
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Мужчина получил 360 тысяч рублей, но реально помочь ничем не могМужчина получил 360 тысяч рублей, но реально помочь ничем не могФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителя Тольятти признали виновным в мошенничестве - он взял 360 тысяч рублей с женщины и обещал "отмазать" ее сестру от уголовной ответственности. Причем ссылался при этом на некие связи в прокуратуре.

- Операцию проводили сотрудники ФСБ, мужчину задержали 11 марта, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - Никакого отношения ни к прокуратуре, ни к следствию, ни в любым другим силовым структурам он на самом деле не имел.

Все материалы сотрудники УФСБ России по Самарской области передали в региональный Следственный комитет, где уголовное дело возбудили по факту покушения на мошенничество.

В июле дело передали в суд и рассмотрели его буквально за пару заседаний - мужчина вину признал полностью и заверил всех, что осознал свою ошибку и глубоко раскаялся.

На первый раз ему поверили, суд вынес обвинительный приговор, но в колонию тольяттинца отправлять не стал - ему дали полтора года условно.

Все стороны таким решением остались довольны, и приговор уже вступил к законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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