Обещал "порешать вопрос" с прокуратурой: жителя Тольятти осудили за мошенничество
Жителя Тольятти признали виновным в мошенничестве - он взял 360 тысяч рублей с женщины и обещал "отмазать" ее сестру от уголовной ответственности. Причем ссылался при этом на некие связи в прокуратуре.
- Операцию проводили сотрудники ФСБ, мужчину задержали 11 марта, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - Никакого отношения ни к прокуратуре, ни к следствию, ни в любым другим силовым структурам он на самом деле не имел.
Все материалы сотрудники УФСБ России по Самарской области передали в региональный Следственный комитет, где уголовное дело возбудили по факту покушения на мошенничество.
В июле дело передали в суд и рассмотрели его буквально за пару заседаний - мужчина вину признал полностью и заверил всех, что осознал свою ошибку и глубоко раскаялся.
На первый раз ему поверили, суд вынес обвинительный приговор, но в колонию тольяттинца отправлять не стал - ему дали полтора года условно.
Все стороны таким решением остались довольны, и приговор уже вступил к законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU