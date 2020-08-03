В Самарской области следователи проверят обстоятельства столкновения гидроцикла и лодки

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:52:57+03:00

После столкновения водитель гидроцикла оказался в воде Фото: скриншот с видео

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В настоящее время следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту столкновения гидроцикла и лодки в Самарской области. Напомним, все произошло в воскресенье, 2 августа, на реке Волге около Тольятти.

- Утром 2 августа в социальных сетях было опубликовано видео с моментом столкновения на Волге в районе Тольятти моторной лодки и гидроцикла на полной скорости. Произошедшее заняло считанные секунды. После происшествия мужчина, управлявший гидроциклом, был направлен в больницу, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Сейчас следователи продолжают выяснять все детали и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU