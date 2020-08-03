Экс-вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков продолжит карьеру в «Тамбове»

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:12:17+03:00

За самарцев голкипер выступал с 2018 года

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Футбольный клуб «Тамбов» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем «Крыльев Советов» Сергеем Рыжиковым. На каких условиях футболист и клуб договорились, пока не сообщается.

Напомним, 39-летний голкипер покинул Самару после окончания сезона 2019/2020. У него завершился контракт. В «Крыльях» Сергей Рыжиков выступал с 2018 года, куда перешел из казанского «Рубина».

«КС» же этот сезон проведут в Футбольной национальной лиге. Самарцы уже провели первый тур – сыграли вничью с калининградской «Балтикой» 0:0. Следующую встречу волжане проведут в субботу, 8 августа, против московского «Велеса».

ИСТОЧНИК KP.RU