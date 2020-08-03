В Тольятти в «Лесу Памяти» почтили память воинов, погибших в годы Первой мировой войны

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:52:57+03:00

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В субботу, 1 августа, прошел День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Участников тех событий вспоминают и в Тольятти, ведь на фронтах тогда сражались и 17 тысяч жителей бывшего Ставрополя-на-Волге, более 300 из них стали георгиевскими кавалерами. Жители и гости автограда в этот день традиционно собираются в памятного знака в честь героев-ставропольчан, который установлен в мемориальном комплексе «Лес Памяти» возле санатория «Лесное».

Это место выбрано не случайно. В годы Первой мировой войны здесь был госпиталь для раненых солдат и офицеров. Осенью 2014 года возле памятного знака посадили четыре красных дуба, а этой весной — еще десяток дубов. Вклад в создание памятника внесли не только горожане, но также глава и сотрудники ГК «ЭкоВоз». Каждое дерево в «Лесу Памяти» - это память о солдате.

- Весной из-за пандемии организовать посадки сосен было невозможно, но мы очень надеемся, что все же посадим деревья этой осенью. «Лес Памяти» растет, не позволяя забывать наших героев, события минувших дней, - отметил депутат Самарской губернской думы, гендиректор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU