2020-08-03T14:04:44+03:00
Общество

В Волжском районе ликвидируют многолетнюю свалку мусора

Различные отходы неподалеку от села Рождествено начали накапливаться еще в 70-е годы
Галина Костогрызова
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В Рождествено доставили спецтехнику для измельчения древесных отходов / Фото: ЭкоСтройРесурсВ Рождествено доставили спецтехнику для измельчения древесных отходов / Фото: ЭкоСтройРесурс
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В Волжском районе, недалеко от Рождествено, мусор начал накапливаться еще в 70-е годы прошлого столетия из-за отдаленного расположения населенных пунктов. Местные жители скидывали в карьер промышленные, пищевые и строительные отходы.

Работы по ликвидации свалки в селе начались только в прошлом году, с появлением новой системы по обращению с ТКО. «ЭкоСтройРесурс» закупил контейнерные площадки и начал централизованный сбор и вывоз отходов: летом - с помощью паромной переправы, а зимой - с площадки временного накопления ТКО.

- К вывозу отходов с площадки временного накопления мы приступили уже в апреле этого года. Сразу как открылась паромная переправа. В итоге транспортировали более 700 тонн отходов, которые накопились за зиму в Рождествено, - говорит ведущий специалист отдела транспортирования ООО «ЭкоСтройРесурс» Юрий Люкшин.

На данный момент вывезли 2836 тонн отходов и освободили от мусора почти 90% территории. Чтобы ускорить процесс, в Рождествено доставили спецтехнику для измельчения древесных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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