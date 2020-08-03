Стало известно, где и как заболели 45 новых заразившихся коронавирусом в Самарской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:08:38+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели инфекцией еще 45 жителей губернии, которых выявили за прошедшие сутки. Общее количество заразившихся на 3 августа – 6 975. Больше всего новых заболевших в Самаре – 24 человека. Следом идет Тольятти, там COVID-19 обнаружили у 11 жителей. Три случая в Ставропольском районе, по два – в Исаклинском, Красноярском районах и Новокуйбышевске. Один заболевший в Безенчукском районе.

- Троих заболевших выявили при обследовании круга контактных с ранее заразившимся. У 33 человек COVID-19 обнаружили при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Еще у девяти человек коронавирус никак себя не проявлял, - сообщили в оперштабе.

К сожалению, за прошедшие сутки в регионе скончались еще три человека с коронавирусом. Это 68-летняя женщина и 65-летний мужчина, у которых были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также 58-летний мужчина без сопутствующих заболеваний.

По состоянию на 3 августа выздоровели 5 125.

ИСТОЧНИК KP.RU