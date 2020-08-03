2020-08-03T14:15:41+03:00
Общество

В Сызрани назначен новый прокурор

С 3 августа ведомство возглавит Вадим Федорин
Галина Костогрызова
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Фото: администрация СызраниФото: администрация Сызрани
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Сегодня, 3 августа, заместитель прокурора Самарской области Андрей Шевцов представил нового прокурора Сызрани. На эту должность приказом генпрокурора РФ назначили Вадима Федорина. Информация об этом размещена на сайте сызранской администрации.

Андрей Шевцов выразил уверенность, что имеющийся позитивный опыт работы Вадима Федорина будет пополнен новыми результатами, а заслуженный авторитет поможет решать вопросы на областном уровне.

Вадим Федорин, в свою очередь, сказал, что назначение на эту должность для него большая честь и что он приложит все силы и профессиональный опыт, чтобы оправдать доверие. Также он поблагодарил за поддержку руководство областной прокуратуры.

Отметим, что до назначения на пост прокурора Сызрани Вадим Федорин руководил отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в областной прокуратуре.

Напомним, что место прокурора Сызрани освободилось в июле прошлого года, после того как Вячеслав Бобровский, возглавлявший ведомство с 2016 года, был назначен прокурором Промышленного района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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