В Самаре раскрыли неожиданные подробности смерти трех человек с коронавирусом
В Самарской области врачи рассказали подробности о новых жертвах коронавируса. Выяснилось, что как минимум у одного из трех умерших пациентов не было никаких сопутствующих заболеваний. Мужчине было всего 58 лет - он даже не вышел на пенсию. К сожалению, с новой инфекцией организм бедолаги не справился.
Также среди новых жертв COVID - мужчина 65 лет и женщина 68 лет. Они в свою очередь страдали болезнями сердца. Напомним, что за все время скончались 94 пациента. В большинстве своем это пожилые люди с сопутствующими заболеваинями, но в последнее время все чаще можно увидеть в списке смертей мужчин до 60 лет.
Напомним, что с начала пандемии в регионе заболели 6975 человек, выздоровели 5125 человек. За последние сутки поправились пятеро, один из них проходил амбулаторное лечение. Под медицинским наблюдением прямо сейчас находятся 365 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU