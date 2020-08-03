В Самаре раскрыли неожиданные подробности смерти трех человек с коронавирусом

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:18:25+03:00

С одним мужчиной, умершим от страшного диагноза, все не так просто

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В Самарской области врачи рассказали подробности о новых жертвах коронавируса. Выяснилось, что как минимум у одного из трех умерших пациентов не было никаких сопутствующих заболеваний. Мужчине было всего 58 лет - он даже не вышел на пенсию. К сожалению, с новой инфекцией организм бедолаги не справился.

Также среди новых жертв COVID - мужчина 65 лет и женщина 68 лет. Они в свою очередь страдали болезнями сердца. Напомним, что за все время скончались 94 пациента. В большинстве своем это пожилые люди с сопутствующими заболеваинями, но в последнее время все чаще можно увидеть в списке смертей мужчин до 60 лет.

Напомним, что с начала пандемии в регионе заболели 6975 человек, выздоровели 5125 человек. За последние сутки поправились пятеро, один из них проходил амбулаторное лечение. Под медицинским наблюдением прямо сейчас находятся 365 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU