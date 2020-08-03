2020-08-03T14:31:54+03:00
Общество

Медиков коронавирусного госпиталя в Самаре накормили шоколадом

Врачи и медсестры СОКБ им.Середавина получили в подарок 20 коробок со сладостями
Ольга НОВИКОВА
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Самарским медикам передали 20 коробок сладостейСамарским медикам передали 20 коробок сладостейФото: Ольга НОВИКОВА
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В Самаре врачей и медсестер коронавирусного госпиталя накормили сладостями. 20 коробок с шоколадками и шоколадными конфетами 3 августа медикам передал в подарок один из крупных самарских производителей по просьбе регионального штаба ОНФ и волонтеров акции #МыВместе.

- В рамках акции #МыВместе мы неоднократно благодарили врачей за их самоотверженный труд, передавали им подарки, продукты, защитные костюмы, - рассказал активист ОНФ Самарской области Джавид Садыхов. – И история нашей благодарности врачам не заканчивается. Сегодня мы привезли и передали им сладкие подарки от спонсоров.

Медики признались – шоколад съедят с удовольствием, и поблагодарили за подарки.

- Углеводы помогут нам подкрепить силы, это всегда кстати, - призналась заместитель главврача по работе с сестринским персоналом СОКБ им.Середавина Елена Смолькова. – Тем более что мы продолжаем работу в «военных условиях» коронавирусного госпиталя, работаем круглосуточно.

Как рассказали медики, число пациентов коронавирусного госпиталя пока снижается незначительно, и практически всей койки госпиталя и его реанимации по-прежнему заполнены больными. Врачи, в том числе привлеченные из других больниц, самоотверженно трудятся на многочасовых дежурствах в «красной зоне». Хотя, по предварительным данным, если позволит эпидемиологическая обстановка, уже с сентября СОКБ им.Середавина может вернуться к работе в обычном формате, оставив для приема коронавирусных пациентов лишь одно отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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