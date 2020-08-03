В Самаре десятки домов останутся без горячей воды

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:44:05+03:00

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В Самаре продолжается сезон гидравлических испытаний. На этот раз повышенным давлением проверят тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим временно отключат горячую воду.

- С 3 по 16 августа 2020 года будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах улиц Авроры, Промышленности, Красноармейской, Буянова, Полевой, пр. Ленина, Осипенко, Северо-Восточной магистрали, Ново-Садовой, Лукачева, Панова, Митирева, Гагарина, - сообщили в пресс-службе ОАО «ПТС».

Горячее водоснабжение для потребителей восстановят совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений. Напомним, что во время гидравлических испытаний нельзя находиться возле тепловых камер и надземных трубопроводов, а также оставлять около них автомобили.

В случае, если вы стали свидетелем выхода воды на поверхность, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в круглосуточную интернет-приемную или по телефону 279-65-00.

ИСТОЧНИК KP.RU