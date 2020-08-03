В Самаре водителей грузовиков заставят платить за разбитые дороги

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:04:15+03:00

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Власти Самары утвердили постановление о возмещении вреда, который наносят автомобили с тяжеловесным грузом дорогам общего пользования города. В документе, опубликованном на сайте городской мэрии, чиновники указали минимальные и максимальные размеры оплаты.

Так, минимальная сумма оплаты при весе 10 тонн/ось, в минимальном значении составит 2 рубля на 100 км, а в максимальном - 9377 рублей. Если же грузовик имеет осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, то минимальная сумма за 100 км составит - 2 рубля, а в максимальная - 3140 рублей.

И в том, и в другом случае размер вреда рассчитывается от превышения допустимых нагрузок на каждую ось. Данное постановление будет распространятся на правоотношения, которые возникли с 1 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU