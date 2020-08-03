В нацпарке «Самарская Лука» полгода помогали восстанавливать оперение орлану-белохвосту

Специалисты полгода выхаживали краснокнижного пациента. Фото:http://www.npsamluka.ru/

Специалисты национального парка «Самарская лука» спасли редкую краснокнижную птицу – орлана-белохвоста. Птица появилась в нацпарке в декабре 2019 года. Ослабевшего, потерявшего часть оперения орлана нашли охотники в Саратовской области – он сидел на одном месте, не реагируя на внешние раздражители. Охотники обнаружили на лапе орлана кольцо, поняли, что птице явно нездоровится и решили передать пернатую находку специалистам. Сначала орлан поехал в Хвалынский нацпарк, однако скоро сменил место жительства и стал пациентом приюта по оказанию помощи диким животным нацпарка «Самарская Лука».

- В приюте орлан жил в отдельном вольере и хорошо питался, - рассказали в нацпарке. – Кроме того, его регулярно осматривали ветеринары. Оказалось, что птица молодая, ей чуть больше года. После полугодового курса реабилитации орлан-белохвост восстановил оперение и окреп.

Орлана привезли в родной заповедник. Фото: http://www.npsamluka.ru/

Поняв, что краснокнижный пациент восстановился и больше не нуждается в помощи людей, специалисты нацпарка отвезли орлана к месту его рождения - в Волжско-Камский заповедник. Переезд прошел благополучно, и в конце июля птицу передали сотрудникам заповедника.