Как это есть? В Самаре открылась бургерная с южным характером

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:20:37+03:00

Крутите на палочках и откусывайте с разных сторон, аппетитно потягивая сырную котлету

В городе появилось отличное место, где можно поесть всей семьей

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Сеть бургерных "Краснодарский парень" открыла свои двери в самом сердце Самары и уже готова накормить гостей. Сочнейшие бургеры, рёбрышки, которые тают во рту, хрустящие сэндвичи и салаты из свежих кубанских овощей! Повара работают с отборной мраморной говядиной премиального качества, а бургеры отдают горячими, прямо из-под ножа.

Спросите как это есть? Очень просто!

Крутите на палочках и откусывайте с разных сторон, аппетитно потягивая сырную котлету...

Пока взрослые с удовольствием строят планы на огромный бургер «Месть мясника» или чёрный «Биф Черри», младшая сборная семейного отдыха готова сосредоточить своё внимание на поджаренных детских сосисках с картошечкой и вкусным малиновым кетчупом авторского рецепта.

Попробовать вкуснейшие бургеры можно уже сегодня, на Молодогвардейской, 70.

ИСТОЧНИК KP.RU