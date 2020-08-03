Как это есть? В Самаре открылась бургерная с южным характером
Сеть бургерных "Краснодарский парень" открыла свои двери в самом сердце Самары и уже готова накормить гостей. Сочнейшие бургеры, рёбрышки, которые тают во рту, хрустящие сэндвичи и салаты из свежих кубанских овощей! Повара работают с отборной мраморной говядиной премиального качества, а бургеры отдают горячими, прямо из-под ножа.
Спросите как это есть? Очень просто!
Крутите на палочках и откусывайте с разных сторон, аппетитно потягивая сырную котлету...
Пока взрослые с удовольствием строят планы на огромный бургер «Месть мясника» или чёрный «Биф Черри», младшая сборная семейного отдыха готова сосредоточить своё внимание на поджаренных детских сосисках с картошечкой и вкусным малиновым кетчупом авторского рецепта.
Попробовать вкуснейшие бургеры можно уже сегодня, на Молодогвардейской, 70.
ИСТОЧНИК KP.RU