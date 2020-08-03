2020-08-03T15:42:57+03:00
Общество

Научная разработка самарских медиков вошла в топ-100 лучших изобретений года

В СамГМУ придумали новый способ диагностики аденом околощитовидных желез при вторичном и третичном гиперпаратиреозе
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
В Самаре медики придумали новый способ диагностикиВ Самаре медики придумали новый способ диагностики
Изменить размер текста:

Разработка СамГМУ вошла в топ-100 лучших изобретений года в России. Медики изобрели новый способ диагностики и визуализации аденом околощитовидных желез при вторичном и третичном гиперпаратиреозе.

Сейчас известные способы исследования не позволяют указать место расположения пораженных желез со 100% точностью. Они могут находиться позади различных внутренних органов. А ведь правильно определение местонахождения желез очень важно, например, для пациентов с хроническими болезнями почек, которые находятся на гемодиализе.

- В силу определенных механизмов у таких больных начинают увеличиваться паращитовидные железы и повышается уровень паратгормона – он становится в десятки раз выше нормы. У пациента постоянно болят суставы, позвоночник. Единственный метод лечения – удалить аденомы, но для этого их сначала нужно найти. Сложность в том, что они могут располагаться на шее в любом месте, - говорит заведующий кафедрой хирургических болезней № 1 СамГМУ, профессор Игорь Макаров.

Ученые СамГМУ решили в таких случаях использовать аппаратно-программный комплекс «Автоплан», который позволяет сделать привязку 3D-модели к анатомическим структурам шеи пациента. Виртуальная модель и реальный объект совмещаются в единой системе координат. Хирург сначала планирует доступ к аденомам, а потом во время операции с учетом индивидуальной анатомии пациента находит их точное расположение.

Эту технологию уже использовали в десятках операций, и она оправдала себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из Самарской области приютила двух сирот, а теперь платит долги их покойной матери
Кинотеатры в Самаре и Тольятти просят у властей разрешения открыться
В Самарской области могут разрешить торжественные свадьбы с большим количеством гостей
В Самаре назвали места, где могут установить стелу "Город трудовой доблести"
Дмитрий Азаров поручил найти тех, кто «портит воздух» в Волгаре
В Самаре назвали число свободных COVID-коек. И это неожиданно
Перекрытие дорог в центре Самары в августе: месяц будет закрыта улица Алексея Толстого
В Самаре разрешили провести День физкультурника 8 августа 2020 года
В Самаре оценят распространенность вирусов гриппа и COVID среди продавцов и кондукторов
Приговор бывшему следователю Вере Рабинович огласят 10 августа
Над Самарой снова нависла оранжевая опасность
Защитника «Крыльев Советов» Никиту Чернова может арендовать «Ахмат»
В здании соцприюта в Запанском в Самаре откроют круглосуточный стационар
В Самаре задержали двух полицейских за покровительство владельца магазина с алкоголем без лицензии
В Самаре ограничат движение судов из-за чемпионата по велосипедному спорту
Ветераны из Самарской области успешно выступили на кубке России по легкой атлетике
Научная разработка самарских медиков вошла в топ-100 лучших изобретений года
Как это есть? В Самаре открылась бургерная с южным характером
В нацпарке «Самарская Лука» полгода помогали восстанавливать оперение орлану-белохвосту
В Самаре водителей грузовиков заставят платить за разбитые дороги
В Самаре десятки домов останутся без горячей воды
Медиков коронавирусного госпиталя в Самаре накормили шоколадом
В Самаре раскрыли неожиданные подробности смерти трех человек с коронавирусом
В Сызрани назначен новый прокурор
Стало известно, где и как заболели 45 новых заразившихся коронавирусом в Самарской области
В Волжском районе ликвидируют многолетнюю свалку мусора
В Тольятти в «Лесу Памяти» почтили память воинов, погибших в годы Первой мировой войны
Житель Самары ответит за экстремизм в соцсетях
Экс-вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков продолжит карьеру в «Тамбове»