Научная разработка самарских медиков вошла в топ-100 лучших изобретений года

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Разработка СамГМУ вошла в топ-100 лучших изобретений года в России. Медики изобрели новый способ диагностики и визуализации аденом околощитовидных желез при вторичном и третичном гиперпаратиреозе.

Сейчас известные способы исследования не позволяют указать место расположения пораженных желез со 100% точностью. Они могут находиться позади различных внутренних органов. А ведь правильно определение местонахождения желез очень важно, например, для пациентов с хроническими болезнями почек, которые находятся на гемодиализе.

- В силу определенных механизмов у таких больных начинают увеличиваться паращитовидные железы и повышается уровень паратгормона – он становится в десятки раз выше нормы. У пациента постоянно болят суставы, позвоночник. Единственный метод лечения – удалить аденомы, но для этого их сначала нужно найти. Сложность в том, что они могут располагаться на шее в любом месте, - говорит заведующий кафедрой хирургических болезней № 1 СамГМУ, профессор Игорь Макаров.

Ученые СамГМУ решили в таких случаях использовать аппаратно-программный комплекс «Автоплан», который позволяет сделать привязку 3D-модели к анатомическим структурам шеи пациента. Виртуальная модель и реальный объект совмещаются в единой системе координат. Хирург сначала планирует доступ к аденомам, а потом во время операции с учетом индивидуальной анатомии пациента находит их точное расположение.

Эту технологию уже использовали в десятках операций, и она оправдала себя.

ИСТОЧНИК KP.RU