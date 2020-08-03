Ветераны из Самарской области успешно выступили на кубке России по легкой атлетике

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:39:15+03:00

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В субботу, 1 августа, в Ярославле завершился Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов. Участие в нем приняли 180 человек, среди которых отличился тольяттинец, ветеран Великой Отечественной войны Николай Михайлов. Он пробежал дистанцию 100 м за 31,59 секунды. Затем отправился в путь на 5 километров, показав результат 46 минут 5 секунд.

Золотыми медалями победителя Кубка России наградил олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, уроженец Ярославля Максим Тарасов. Свою серию рекордов ветеран ВОВ Николай Иванович собирается продолжить в конце сентября на летнем чемпионате России среди ветеранов, который пройдет в Сочи.

Еще одна тольяттинка Ольга Гурциева успешно дебютировала в толкании ядра после 40-летнего соревновательного перерыва. Она заняла третье место в категории Ж60 с результатом 6 м 65 см.

Самарец Михаил Троценко стал серебряным призером в беге на 5000 м в группе М60 со временем 20 минут 4 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU