2020-08-03T15:39:15+03:00
Общество

Ветераны из Самарской области успешно выступили на кубке России по легкой атлетике

На соревнованиях отличился ветеран Великой Отечественной войны, тольяттинец Николай МИхайлов
Галина Костогрызова
Поделиться:
Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов прошел в Ярославле / Фото: АСМ «СПОРТИКО»Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов прошел в Ярославле / Фото: АСМ «СПОРТИКО»
Изменить размер текста:

В субботу, 1 августа, в Ярославле завершился Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов. Участие в нем приняли 180 человек, среди которых отличился тольяттинец, ветеран Великой Отечественной войны Николай Михайлов. Он пробежал дистанцию 100 м за 31,59 секунды. Затем отправился в путь на 5 километров, показав результат 46 минут 5 секунд.

Золотыми медалями победителя Кубка России наградил олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, уроженец Ярославля Максим Тарасов. Свою серию рекордов ветеран ВОВ Николай Иванович собирается продолжить в конце сентября на летнем чемпионате России среди ветеранов, который пройдет в Сочи.

Еще одна тольяттинка Ольга Гурциева успешно дебютировала в толкании ядра после 40-летнего соревновательного перерыва. Она заняла третье место в категории Ж60 с результатом 6 м 65 см.

Самарец Михаил Троценко стал серебряным призером в беге на 5000 м в группе М60 со временем 20 минут 4 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из Самарской области приютила двух сирот, а теперь платит долги их покойной матери
Кинотеатры в Самаре и Тольятти просят у властей разрешения открыться
В Самарской области могут разрешить торжественные свадьбы с большим количеством гостей
В Самаре назвали места, где могут установить стелу "Город трудовой доблести"
Дмитрий Азаров поручил найти тех, кто «портит воздух» в Волгаре
В Самаре назвали число свободных COVID-коек. И это неожиданно
Перекрытие дорог в центре Самары в августе: месяц будет закрыта улица Алексея Толстого
В Самаре разрешили провести День физкультурника 8 августа 2020 года
В Самаре оценят распространенность вирусов гриппа и COVID среди продавцов и кондукторов
Приговор бывшему следователю Вере Рабинович огласят 10 августа
Над Самарой снова нависла оранжевая опасность
Защитника «Крыльев Советов» Никиту Чернова может арендовать «Ахмат»
В здании соцприюта в Запанском в Самаре откроют круглосуточный стационар
В Самаре задержали двух полицейских за покровительство владельца магазина с алкоголем без лицензии
В Самаре ограничат движение судов из-за чемпионата по велосипедному спорту
Ветераны из Самарской области успешно выступили на кубке России по легкой атлетике
Научная разработка самарских медиков вошла в топ-100 лучших изобретений года
Как это есть? В Самаре открылась бургерная с южным характером
В нацпарке «Самарская Лука» полгода помогали восстанавливать оперение орлану-белохвосту
В Самаре водителей грузовиков заставят платить за разбитые дороги
В Самаре десятки домов останутся без горячей воды
Медиков коронавирусного госпиталя в Самаре накормили шоколадом
В Самаре раскрыли неожиданные подробности смерти трех человек с коронавирусом
В Сызрани назначен новый прокурор
Стало известно, где и как заболели 45 новых заразившихся коронавирусом в Самарской области
В Волжском районе ликвидируют многолетнюю свалку мусора
В Тольятти в «Лесу Памяти» почтили память воинов, погибших в годы Первой мировой войны
Житель Самары ответит за экстремизм в соцсетях
Экс-вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков продолжит карьеру в «Тамбове»