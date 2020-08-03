В Самаре ограничат движение судов из-за чемпионата по велосипедному спорту
В Самаре 16 августа закроют движение судов от остановочных пунктов «Осипенко» и «Ульяновский спуск». Это связано с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Расписание «Осипенко - Гаврилова Поляна» будет изменено:
07:40 - отправление от речного вокзала Самары без захода на о/п «Осипенко» - далее по расписанию,
12:15, 14:30, 18:20 - отправление от о/п «Поляна им. Фрунзе» и далее по расписанию без захода на о/п «Осипенко».
Также 16 августа увеличат количество рейсов по маршруту «Самара - Рождествено - Самара» и выделят дополнительное судно. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте или по телефону 8(846)222-91-91.
ИСТОЧНИК KP.RU