В Самаре ограничат движение судов из-за чемпионата по велосипедному спорту

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:53:01+03:00

По измененной схеме суда будут ходить 16 августа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Теплоходы не смогут заходить на пристани «Осипенко» и «Ульяновский спуск»

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В Самаре 16 августа закроют движение судов от остановочных пунктов «Осипенко» и «Ульяновский спуск». Это связано с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Расписание «Осипенко - Гаврилова Поляна» будет изменено:

07:40 - отправление от речного вокзала Самары без захода на о/п «Осипенко» - далее по расписанию,

12:15, 14:30, 18:20 - отправление от о/п «Поляна им. Фрунзе» и далее по расписанию без захода на о/п «Осипенко».

Также 16 августа увеличат количество рейсов по маршруту «Самара - Рождествено - Самара» и выделят дополнительное судно. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте или по телефону 8(846)222-91-91.

ИСТОЧНИК KP.RU