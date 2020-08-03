2020-08-03T16:37:47+03:00
Происшествия

В Самаре задержали двух полицейских за покровительство владельца магазина с алкоголем без лицензии

Мужчина платил правоохранителям деньги, а те закрывали глаза на его деятельность [видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас один из подозреваемых находится под домашним арестом, второй задержан, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.Сейчас один из подозреваемых находится под домашним арестом, второй задержан, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре арестовали двух полицейских – начальника и старшего оперуполномоченного отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Стражам порядка вменяют получение взятки в крупном размере по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

- По версии следствия, с июля 2019 года по июль 2020 подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, ежемесячно получали от гражданина взятку в виде денег частями по 40 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение его к административной и уголовной ответственности за хранение и реализацию алкогольной продукции без соответствующей лицензии и сопроводительных документов. Общая сумма взятки составила около 380 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Сейчас один из подозреваемых находится под домашним арестом, второй задержан, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте. Из-за этого в ГУ МВД по региону проходит служебная проверка, после которой задержанных полицейских уволят из ОВД по дискредитирующим обстоятельствам, а их руководителей накажут.

В Самаре за взятку задержали полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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