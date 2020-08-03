В здании соцприюта в Запанском в Самаре откроют круглосуточный стационар

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:35:18+03:00

Местные жители совсем не рады, что по соседству находится ночлежка.

Сейчас ночлежка закрыта до того, пока не устранят все замечания пожнадзора

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В социальном приюте в поселке Шмидта (Запанской) откроют круглосуточный стационар. Об этом в своем твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сейчас здание закрыто из-за замечаний пожарного надзора.

- В истории противостояния жителей поселка Шмидта с обитателями соцприюта поставлена точка. Центр закрыт до устранения всех замечаний пожарного надзора. В будущем здесь будет только круглосуточный стационар, как и просили жители, - написал Хинштейн.

Напомним, жители Запанского давно выступают за закрытие приюта для бездомных. Во многом потому, что через дорогу там находится школа. Недавно районный суд приостановил работу соцприюта из-за нарушений пожарной безопасности, однако областной суд это решение отменил.

ИСТОЧНИК KP.RU