В здании соцприюта в Запанском в Самаре откроют круглосуточный стационар
В социальном приюте в поселке Шмидта (Запанской) откроют круглосуточный стационар. Об этом в своем твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сейчас здание закрыто из-за замечаний пожарного надзора.
- В истории противостояния жителей поселка Шмидта с обитателями соцприюта поставлена точка. Центр закрыт до устранения всех замечаний пожарного надзора. В будущем здесь будет только круглосуточный стационар, как и просили жители, - написал Хинштейн.
Напомним, жители Запанского давно выступают за закрытие приюта для бездомных. Во многом потому, что через дорогу там находится школа. Недавно районный суд приостановил работу соцприюта из-за нарушений пожарной безопасности, однако областной суд это решение отменил.
ИСТОЧНИК KP.RU