2020-08-03T17:36:03+03:00
Спорт

Защитника «Крыльев Советов» Никиту Чернова может арендовать «Ахмат»

Контракт с самарцами у футболиста истекает через два года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Трансферная стоимость Чернова – 1.8 млн евро.Трансферная стоимость Чернова – 1.8 млн евро.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Ахмат» может взять в аренду защитника «Крыльев Советов» Никиту Чернова. Об интересе грозненского клуба пишет «Чемпионат». Контракт с «Крыльями» у Чернова истекает через два года. Трансферная стоимость футболиста – 1,8 млн евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Крылья» заняли предпоследнее место в Российской премьер-лиге и вылетели в ФНЛ. Этот сезон для самарцев уже стартовал – они сыграли вничью 0:0 с калининградской «Балтикой».

Никите Чернову 24 года. В «Крылья Советов» он перешел летом прошлого года. До этого центральный защитник выступал за ЦСКА, «Балтику», красноярский «Енисей» и «Урал» из Екатеринбурга. В активе футболиста также два матча за сборную России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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