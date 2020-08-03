2020-08-03T18:03:29+03:00
Общество

Над Самарой снова нависла оранжевая опасность

Синоптики предупреждают жителей о высоком риске природных пожаров
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре объявили погодную опасностьВ Самаре объявили погодную опасность
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В Самарской области снова объявили оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики распространили штормовое предупреждение о сохранении 5 класса чрезвычайной пожарной опасности лесов. Жаркая и сухая погода привели к тому, что человек стал очень опасен для зеленых насаждений. Одного окурка, осколка стекла достаточно для того, чтобы вызвать огонь, который тут же охватит большую площадь леса.

Чаще всего причиной пожаров, которые уничтожают огромную площадь лесопосадок, становятся человеческая халатность, нарушение элементарных правил безопасности.

ГУ МЧС по Самарской области напоминает, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, не ходить в лес, не разводить костры на соседних с ним территориях, не заезжать в лес на автомобилях или мотоциклах.

Сообщить о лесном пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00 (круглосуточно). Тлеющий костер свидетелей просят немедленно постараться потушить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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